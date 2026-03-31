Auf den Spuren Erwin Rehmanns

Auf den Spuren Erwin Rehmanns31.03.2026 Laufenburg
In einem Logistikzentrum eines Grossverteilers vermutet man vieles, aber kaum ein künstlerisches «Gesamtkunstwerk», das in seiner Dimension und Vision an antike Stätten erinnert. Das Rehmann-Museum lädt am Mittwoch, 8. April, zu einer Entdeckungsreise nach Suhr (Buchs/Aarau) ein, um eines der gewaltigsten Projekte von Erwin Rehmann (1921–2020) zu besichtigen: Das monumentale Skulpturen-Ensemble im Migros Verwaltungs- und Verteilzentrum. (mgt)
rudolf.luescher@rehmannmuseum.ch
In einem Logistikzentrum eines Grossverteilers vermutet man vieles, aber kaum ein künstlerisches «Gesamtkunstwerk», das in seiner Dimension und Vision an antike Stätten erinnert. Das Rehmann-Museum lädt am Mittwoch, 8. April, zu einer Entdeckungsreise nach Suhr (Buchs/Aarau) ein, um eines der gewaltigsten Projekte von Erwin Rehmann (1921–2020) zu besichtigen: Das monumentale Skulpturen-Ensemble im Migros Verwaltungs- und Verteilzentrum. (mgt)
rudolf.luescher@rehmannmuseum.ch