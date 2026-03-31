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Auf den Spuren Erwin Rehmanns

  31.03.2026 Laufenburg
Eine moderne Akropolis im Aargau, die Plastik von Erwin Rehmann. Foto: zVg
Eine moderne Akropolis im Aargau, die Plastik von Erwin Rehmann. Foto: zVg

In einem Logistikzentrum eines Grossverteilers vermutet man vieles, aber kaum ein künstlerisches «Gesamtkunstwerk», das in seiner Dimension und Vision an antike Stätten erinnert. Das Rehmann-Museum lädt am Mittwoch, 8. April, zu einer Entdeckungsreise nach Suhr (Buchs/Aarau) ein, um eines der gewaltigsten Projekte von Erwin Rehmann (1921–2020) zu besichtigen: Das monumentale Skulpturen-Ensemble im Migros Verwaltungs- und Verteilzentrum. (mgt)

rudolf.luescher@rehmannmuseum.ch

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