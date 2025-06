Auf den Spuren des Salzes

Nach einem Zwischenhalt in La Gruyère ging die Fahrt direkt weiter nach Bex zur Besichtigung des Salzbergwerkes Mines de ...

Für den zweiten Ausflug der Männerturner von Gipf-Oberfrick in diesem Jahr begaben sich 19 Interessierte bei regnerischem Wetter in den Kanton Waadt.

Nach einem Zwischenhalt in La Gruyère ging die Fahrt direkt weiter nach Bex zur Besichtigung des Salzbergwerkes Mines de Sel de Bex, wo die Gruppe vom örtlichen Personal erwartet wurde. Durch einen engen Stollen ging es in die bereitstehende Transportbahn und auf einer zehnminütigen, holprigen Fahrt ins Innere des Berges. Hier begann die Besichtigung des riesigen unterirdischen Labyrinthes.

Beim Durchqueren von Hohlräumen und Gängen wurden spektakuläre und charakteristische Elemente der unterschiedlichen Techniken bestaunt, die seit Beginn der Salzgewinnung 1684 bis zum heutigen Tag eingesetzt werden. Durch Einspritzen von Wasser aus alpinen Quellen in den Felsen, werden täglich zwischen 90 und 100 Tonnen Salz gewonnen. Dieses trägt zur Salzversorgung der ganzen Schweiz bei. Nach Apéro und Raclette ging es zurück ans Tageslicht.

Mit dem Bus erreichte die Gruppe das nächste Ausflugsziel: Swiss Vapeur Parc in Le Bouveret am Genfersee. Auf über 21 000 m2 fahren Züge im Massstab 1:4 auf zwei Kilometern Geleisen an 50 Schweizer Denkmälern vorbei. Über Brücken und durch Tunnels bewegen sich echte Dampf-, Elektro- und Dieselzüge durch die pittoreske Landschaft. Ein Highlight für jeden Eisenbahnfan. Nach einer ausgiebigen Fahrt mit einem Extrazug durch den ganzen Park über alle Geleise nahm auch dieser Besuch ein Ende. Voller Eindrücke und Erlebnisse wurde die Heimreise angetreten.

Ein herzliches Dankeschön den beiden Organisatoren Jörg und Hansruedi. (mgt)