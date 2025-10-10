Auf den Spuren der Gallier

Mit zwei mächtigen Galliertransportern und 15 kampferprobten Turnern startete der MTV Wil seine Vereinsreise auf eine Expedition, die selbst Miraculix stolz gemacht hätte.

Vereinsreise des MTV Wil

Noch bevor die Dorfgrenze überschritten war, wurde der erste Zaubertrank gereicht. Die Wirkung? Unverkennbar: gesteigerte Wanderlust, gesteigerte Gesprächsfreude und ein leicht übermütiges Grinsen auf allen Gesichtern.

Die Wanderung führte von Goumois entlang des malerischen Doubs. Wildschweine? Fehlanzeige. Doch die Enttäuschung war schnell verflogen, als die Männer die Pferderanch Wanzenried von Daniela und Mike erreichten. Dort erwarteten sie feine Burger direkt vom Feuer. Beim abendlichen Zusammensitzen, als die Sterne über dem Ranchhimmel funkelten, ertönte plötzlich die Stimme von Trubadix. Unerklärlicherweise stimmte sogar Majestix mit ein – ein Ereignis, das in keinem Geschichtsbuch so verzeichnet ist. Je später der Abend, desto schwächer die Wirkung des Zaubertranks. Die Turner fielen einer nach dem anderen in ihre Betten.

Tag 2 – Hochmoor, Käsekunst und ein Römer

Der zweite Tag begann mit einem gemütlichen Rundgang um das Hochmoor Étang de la Gruère. Anschliessend ging es ins Museum Tête de Moine in Bellelay. Und siehe da – als ob Asterix persönlich Regie geführt hätte, begegneten die Fricktaler tatsächlich einem Römer. Oder war es doch kein Römer und es lag an der falschen Mischung von Miraculix? Nebst Römern blieben auch am zweiten Tag die Wildschweine aus und so reisten die Turner unverrichteter Dinge, aber gut gelaunt in heimische Gefilde. (mgt)