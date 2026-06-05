AUF DEM WEG DES FRIEDENS

Nach einem Kennenlernabend in der römisch-katholischen Kirche in Möhlin waren mehrere Pilger unterwegs auf dem Jakobsweg von Curtilles nach St-Prex (VD). Nach mehreren Stationen in der Kirche von St-Prex angekommen, las im Gottesdienst jeder Pilger die von ihm mitgetragenen ...

Nach einem Kennenlernabend in der römisch-katholischen Kirche in Möhlin waren mehrere Pilger unterwegs auf dem Jakobsweg von Curtilles nach St-Prex (VD). Nach mehreren Stationen in der Kirche von St-Prex angekommen, las im Gottesdienst jeder Pilger die von ihm mitgetragenen Fürbitten vor und zerriss danach die Zettel in kleine Stückchen, welche nach der Feier auf einem Schiffssteg Wind und Wasser übergeben wurden. Nach einem Rundgang durch die Altstadt von St-Prex konnte die Gruppe nach viel Regen sogar etwas Sonnenschein geniessen. Dann hiess es, Abschied zu nehmen von St-Prex und mit dem Zug heimzureisen. (mgt)