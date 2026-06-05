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AUF DEM WEG DES FRIEDENS

  05.06.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Nach einem Kennenlernabend in der römisch-katholischen Kirche in Möhlin waren mehrere Pilger unterwegs auf dem Jakobsweg von Curtilles nach St-Prex (VD). Nach mehreren Stationen in der Kirche von St-Prex angekommen, las im Gottesdienst jeder Pilger die von ihm mitgetragenen ...

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