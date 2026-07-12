Auf dem Schulareal wächst die Zukunft

In der Neumatt in Stein wird aktuell viel Erde bewegt. Die neue Kantonsschule entsteht hier in den nächsten drei Jahren. Für die Kanti Stein, den Landkauf sowie das Schulprovisorium hat der Grosse Rat fast 222 Millionen Franken ...

Kanti Stein: Grossbaustelle mit grosser Wirkung

In der Neumatt in Stein wird aktuell viel Erde bewegt. Die neue Kantonsschule entsteht hier in den nächsten drei Jahren. Für die Kanti Stein, den Landkauf sowie das Schulprovisorium hat der Grosse Rat fast 222 Millionen Franken genehmigt.

Susanne Hörth

Was sich auf dem Schulareal in Stein in den vergangenen zwei Jahren getan hat – und was sich in den nächsten drei Jahren noch tun wird –, lässt sich kurz mit «extrem viel» zusammenfassen. Einerseits hat die Gemeinde Stein selbst umfassend in ihre Schulbauten investiert, andererseits ist auch der Kanton mit einem Grossprojekt präsent: Stein ist der Standort der neuen Mittelschule Fricktal.

Obwohl sich die definitive Kantonsschule noch im Bau befindet und auf dem Areal Neumatt derzeit gewaltige Erdbewegungen stattfinden, werden seit Sommer 2025 bereits die ersten Klassen unterrichtet. Gestartet wurde mit vier Gymnasial- und zwei Fachmittelschulabteilungen. Möglich macht dies das Provisorium auf dem Brotkorb-Areal, das nur wenige Gehminuten vom künftigen definitiven Standort entfernt liegt.

Im Oktober 2024 wurden für dieses Provisorium insgesamt 155 bei der Erne AG Holzbau vorgefertigte Module mithilfe eines Pneukrans neben- und übereinandergesetzt. Pro Etage kamen rund 50 der jeweils sieben bis neun Tonnen schweren Module zum Einsatz. Dem zügigen, nur wenige Tage dauernden Auf bau folgten unter anderem die Montage der Fassade, die Abdichtung des Dachs sowie verschiedene Innenausbauten.

Nach den diesjährigen Sommerferien werden bereits weitere Abteilungen in das Provisorium einziehen. Bis zu m Bezug der definitiven Kantonsschule werden dort insgesamt 22 Abteilungen untergebracht sein. Die neue Mittelschule auf dem Areal Neumatt soll im Schuljahr 2029/30 bezogen werden und bietet Platz für bis zu 44 Abteilungen.

Gross

Ein Blick über das weitläufige Baufeld lässt bereits heute erahnen, welch imposantes Schulgebäude hier in wenigen Jahren stehen wird. Einen klassischen Spatenstich gab es nicht. Stattdessen fand vor wenigen Wochen im Beisein der Regierungsräte Martina Bircher und Markus Dieth eine Grundsteinlegung statt. Dabei wurde auch ein Modell der neuen Kantonsschule präsentiert. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass das heutige Provisorium im entstehenden Neubau gleich mehrfach Platz finden würde – ein anschaulicher Vergleich, der die Dimensionen der neuen Mittelschule Fricktal verdeutlicht.

Laut einer früheren Mitteilung des Kantons gegenüber der NFZ werden die Aushubarbeiten voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein. Anschliessend beginnen die Baumeisterarbeiten, die bis Anfang 2027 dauern sollen. Nach der Fertigstellung wird die neue Mittelschule Platz für bis zu 950 Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal bieten. Das Gebäude ist zudem so konzipiert, dass es bei künftigem Bedarf dank vorhandener Landreserven unkompliziert erweitert werden kann.