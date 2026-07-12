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Auf dem Schulareal wächst die Zukunft

  12.07.2026 Stein

Kanti Stein: Grossbaustelle mit grosser Wirkung

In der Neumatt in Stein wird aktuell viel Erde bewegt. Die neue Kantonsschule entsteht hier in den nächsten drei Jahren. Für die Kanti Stein, den Landkauf sowie das Schulprovisorium hat der Grosse Rat fast 222 Millionen Franken ...

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