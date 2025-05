Auf dem Inseli wird wieder musiziert

4. Open Classics am Rhein

Am 8. und 9. August 2025 findet in Rheinfelden zum vierten Mal das Festival «Open Classics am Rhein» statt. Das Open-Air-Format vereint Filmklassiker, sinfonische Musik sowie regionale Nachwuchsförderung und lädt Musikinteressierte auf das Rhein-Inseli, welches eine besondere Kulisse für kulturelle Veranstaltungen bietet.

Den Auftakt bildet am Freitag, 8. August, um 20 Uhr, eine Live-Filmkonzert-Aufführung des mehrfach ausgezeichneten Hollywood-Musicals «Chicago» (2003) mit Musik von John Kander. Das Werk wird auf Grossleinwand gezeigt und live vom City Light Symphony Orchestra Luzern unter der Leitung von Kevin Griffiths begleitet. Die Kombination aus Jazz, Glamour und dramatischer Handlung verspricht ein eindrucksvolles Hörerlebnis.

Am Samstagvormittag, 9. August, steht ab 11 Uhr die musikalische Nachwuchsförderung im Mittelpunkt. Bei der «Open Stage» präsentieren sich das argovia philharmonic brass sowie das Jugendorchester Freiamt. Das Programm richtet sich an ein breites Publikum und lädt mit seiner offenen Atmosphäre zum Zuhören, Verweilen und Entdecken ein – ein Angebot besonders auch für Familien. Den Abschluss des Festivals bildet am Samstagabend, ab 20 Uhr, das Konzertformat «Cabaret d’été». Auf dem Programm stehen Werke von Offenbach, Satie, Strauss, Kurt Weill und weiteren Komponisten. Es musizieren das Sinfonieorchester Biel Solothurn TOBS! unter der Leitung von Yannis Pouspourikas, die Mezzosopranistin Florence Losseau sowie der aus Rheinfelden stammende Euphonium-Solist Valerian Alfaré, Finalist des Wettbewerbs «Eurovision Young Musicians 2024».

Die Konzerte finden unter freiem Himmel statt. Bei unsicherer Witterung wird in den Bürgersaal Rheinfelden (Baden) ausgewichen. Tickets beinhalten automatisch einen Platz für den möglichen Ausweichort. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Bereits zwei Stunden vor Konzertbeginn sowie während der Pausen steht ein gastronomisches Angebot bereit.

www.open-classics-am-rhein.ch