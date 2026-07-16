Schule ans Wärmenetz, neuer Deckbelag für Widengasse und Stieracker

Seit bald drei Jahren baut die Energieversorgerin IWB am Leitungsnetz des Fricker Wärmeverbunds. Die Kapazität reiche für viele weitere Liegenschaften, heisst es. Die Erweiterung «Ob Em Dorf» soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein.

Simone Rufli

Im Herbst 2023 wurde mit dem Ausbau des Leitungsnetzes für den Wärmeverbund angefangen. Im Herbst 2024 erfolgte die erste Wärmelieferung. Immer mehr Liegenschaften werden angeschlossen. Gebaut wird in zwei Phasen. In der ersten Phase, abgeschlossen Ende 2025, erfolgte der Grundausbau des Netzes. Die zweite Phase umfasst die derzeit im Ausbau befindliche Erweiterung «Ob Em Dorf». Sie beinhaltet eine Leitung, die vom Stierackerkreisel über den Distelweg und das Schwimmbad bis zum Oberen Rainweg verläuft. Dazu kommen Hausanschlüsse entlang der neuen Leitung und auch Hausanschlüsse an den bis 2025 gebauten Abschnitten. Auffallend lange und ununterbrochen offen blieben die Baugruben im Oberdorf beim Brem-Kreisel. Erst in der letzten Woche wurde damit begonnen, die Gruben zuzuschütten. Tatsächlich sei es in diesem Bereich zu Verzögerungen gekommen, erklärt die Medienstelle der IWB auf Anfrage der NFZ. Sie betont aber auch: «Dank der Baugruben am Kreisel können wir verhindern, dass wir die Hauptstrasse aufgraben müssen. Bei den Arbeiten sind wir auf der Seite des Gänsacker auf ein Hindernis im Boden gestossen. Dieses war vor Beginn der Bauarbeiten nicht bekannt und führte entsprechend zu Verzögerungen.» Beide Gräben am Kreisel sollten in den kommenden Tagen geschlossen werden.

Kapazität für weitere Anschlüsse

Ein Anschluss an den Wärmeverbund sei weiterhin möglich. «Interessierte Eigentümerinnen und Eigentümer können sich jederzeit bei den IWB melden. Wir prüfen gerne, ob gewünschte Anschlüsse technisch realisierbar sind und unterbreiten den Kunden passende Angebote. Bei der Planung des Wärmeverbunds Frick wurde die Kapazität berechnet und so ausgelegt, dass sich ein grosser Teil der Liegenschaften im Perimeter anschliessen können.» Es sei derzeit nicht absehbar, wann die Kapazitätsgrenze erreicht werde und bei grossem Interesse könne auch eine Erweiterung geprüft werden. «Der lokale Wald, aus welchem wir das Holz beziehen, kann den prognostizierten Bedarf für unseren Wärmeverbund problemlos decken.» Was mit dem jetzt gebauten Leitungsnetz nicht möglich sei, sei eine Kühlung in heissen Sommertagen.

Kann der Plan eingehalten werden, sollte der Ausbau der Erweiterung bis Ende 2026 abgeschlossen sein. «Anschliessend können weiterhin Liegenschaften angeschlossen werden. Für neue Hausanschlüsse braucht es jeweils kleinere Gräben für ungefähr drei bis sechs Wochen», so die IWB.

Die verkehrsarmen Sommerferien würden nun genutzt, um den Hausanschluss des Schulhauses Ebnet zu realisieren. «Zudem wird der Deckbelag in der Widengasse und in Teilen des Stierackers eingebaut.» (vgl. separaten Artikel auf dieser Seite).

Nachtarbeiten und punktuelle Einschränkungen

Gemäss einer gemeinsamen Mitteilung der Gemeinde Frick und der IWB wird in der Widengasse und in Teilen des Stierackers Ende Juli 2026 die Oberfläche erneuert. «Die Gemeinde Frick hat entschieden, den Fernwärmeausbau von IWB zu nutzen, um den Deckbelag der beiden Strassen auf der gesamten Breite zu erneuern sowie lose Randsteine und schlechte Schachtabdeckungen zu ersetzen. Zwischen dem 20.07.2026 und dem 24.07.2026 wird auf der gesamten Länge der alte Deckbelag abgetragen. Dabei kann es für die Verkehrsteilnehmer zu punktuellen Einschränkungen kommen», heisst es weiter.

In der Nacht vom 27.07.2026 auf den 28.07.2026 wird zwischen 19.00 Uhr und 06.30 Uhr der Deckbelag der ersten Teiletappe eingebaut. Diese reicht vom Stieracker bis zum Widenplatz. Während der genannten Zeitdauer können die Widengasse und der Stieracker im entsprechenden Abschnitt nicht befahren werden. Der Zugang zum Stieracker wird über das Areal der Stahlton Bauteile AG sichergestellt.

In der Nacht vom 28.07.2026 auf den 29.07.2026 wird zwischen 19.00 Uhr und 06.30 Uhr der Deckbelag der zweiten Teiletappe eingebaut. Diese reicht vom Widenplatz bis zur Kaistenbergstrasse. Auch während dieser Arbeiten ist die Widengasse im entsprechenden Abschnitt nicht befahrbar. Der Zugang zum Widenplatz ist während beider Etappen über die Widengasse sichergestellt.

Der Einbau des Deckbelags ist abhängig von der Witterung. Bei starken Regenfällen können die Arbeiten nicht ausgeführt werden. Für beide Etappen sind Ersatzdaten vorgesehen: Etappe Stieracker bis Widenplatz: Nacht vom 29. auf den 30.07.2026; Etappe Widenplatz bis Kaistenbergstrasse: Nacht vom 30. auf den 31.07.2026 (mgt/sir)