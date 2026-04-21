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Auf Anita Stocker folgt Erika Wunderlin

  21.04.2026 Frick
Der FBVH-Vorstand mit Miriam Hauser (am Tisch v.r.), Sophie Fäs und Ursi Stocker an der GV in der Saurierhalle in Frick. Fotos: Simone Rufli
Der FBVH-Vorstand mit Miriam Hauser (am Tisch v.r.), Sophie Fäs und Ursi Stocker an der GV in der Saurierhalle in Frick. Fotos: Simone Rufli

Wechsel im Vorstand der Fricktalisch Badischen Vereinigung für Heimatkunde

Nach einem Jahr ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums, ist die grenzüberschreitende Vereinigung wieder im Alltag angekommen. Rückblick und Ausblick, Verabschiedung und Neuwahl prägten die ...

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