Auf Anita Stocker folgt Erika Wunderlin

Nach einem Jahr ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums, ist die grenzüberschreitende Vereinigung wieder im Alltag angekommen. Rückblick und Ausblick, Verabschiedung und Neuwahl prägten die ...

Wechsel im Vorstand der Fricktalisch Badischen Vereinigung für Heimatkunde

Nach einem Jahr ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums, ist die grenzüberschreitende Vereinigung wieder im Alltag angekommen. Rückblick und Ausblick, Verabschiedung und Neuwahl prägten die Jahresversammlung in Frick.

Simone Rufli

«Jeder von uns hatte doch mal eine Dino-Phase, vielleicht sind Sie noch mittendrin», begrüsste Vereinspräsidentin Miriam Hauser die über 50 Personen, welche am Samstagnachmittag in Frick an der Jahresversammlung der Fricktalisch Badischen Vereinigung für Heimatkunde (FBVH) teilnahmen – in der zum Ausstellungsraum umfunktionierten und von der Jakob Müller Group zur Verfügung gestellten Halle, wenige Schritte nur neben dem Skelett des acht Meter langen Plateosauriers «XL».

2025 habe ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums der FBVH gestanden, blickte Miriam Hauser zurück. Vom Einblick in die Vereinsgeschichte, den Linus Hüsser bot, bis zum offiziellen Festakt mit Gästen aus Politik und Kultur im Kursaal von Säckingen und der Vernisaage der Jubiläumsausgabe der Festschrift ein erfolgreiches Jahr; in dessen Verlauf der Verein in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wurde als in anderen Jahren. Nicht zuletzt dank dem Fotowettbewerb «Zeig uns deine Heimat», in dem Menschen aus der Region im Bild festhielten, was Heimat für sie bedeutet. «Zusammengekommen ist eine Vielfalt an Perspektiven, von Kindheitserinnerungen über Landschaftsbilder, immer wieder auch mit dem Rhein als Symbol für das grenzüberschreitende Wirken unseres Vereins», so Hauser. Das Jahr 2026 begann dann wieder traditionell mit den Wintervorträgen.

Weil die Mitgliederzahlen seit einigen Jahren leicht rückläufig sind, musste Kassierin Sophie Fäs auch fürs Jahr 2025 einen leichten finanziellen Verlust vermelden. Dank aussergewöhnlich hohen Spenden im Jubiläumsjahr, Einnahmen aus dem Bücherverkauf und aus Anlässen, hielt sich der Verlust jedoch im Rahmen. Jahresrechnung 2025 und Budget 2026 wurden einstimmig genehmigt, die Arbeit der Revisoren und des Vorstands verdankt.

Exkursion am 6. Juni

Am 6. Juni 2026 findet nach einer längeren Pause wieder eine Exkursion statt. Die Reise geht ins Wutachtal. Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch des Thermenmuseums in Schleitheim, mit Einblick in die römische Badewelt sowie eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn. Auch Nichtmitglieder, insbesondere Familien, sind eingeladen, am generationenübergreifenden Ausflug teilzunehmen. Anmeldungen werden bis am 15. Mai entgegengenommen.

In Zusammenarbeit mit dem Adlerauge Wittnau lädt die FBVH am 22. Oktober zu einem Vortrag des Archäologen Valentin Häseli ein. Das Thema: Leben auf dem römischen Gutshof in Wittnau vor 2000 Jahren.

Anita Stocker verabschiedet

Nach über zehn Jahren aus dem Vorstand verabschiedet wurde Anita Stocker. Sie ist seit April 2023 Präsidentin des Museumsverein «Schiff» in Laufenburg. Ihre engagierte Arbeit zugunsten der FBVH wurde mit viel Applaus und einem Präsent verdankt – verbunden mit dem Wunsch, sie möge dem Verein erhalten bleiben und eventuell später wieder in den Vorstand zurückkehren. Mit Applaus in den Vorstand aufgenommen wurde Erika Wunderlin aus Zeiningen. Die langjährige Aargauer Kantonstierärztin konnte am Samstag nicht in Frick sein, da zeitgleich die GV der Schweizerischen Vereinigung für Geschichte der Veterinärmedizin stattfand, deren Präsidentin Wunderlin ist. «Wenn so jemand sagt, ich würde gerne bei euch mitarbeiten, dann darf man nicht nein sagen», meinte Werner Brogli. Mit dieser Meinung war er in bester Gesellschaft. Erika Wunderlin wurde mit Applaus in den Vorstand aufgenommen.

Im Anschluss an die Jahresversammlung führte Museumsleiterin Andrea Oettl die Gruppe durch das Sauriermuseum und anschliessend zum Apéro.