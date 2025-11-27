Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Auch tiefere Eigenmietwerte?

  27.11.2025 Aargau

In den vergangenen Wochen wurden über 200 000 Schätzungsmitteilungen an die Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften und Landparzellen im Kanton Aargau verschickt. In einer Interpellation stellt Rolf Schmid (SP, Frick) fest, dass es entgegen der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote