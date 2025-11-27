Auch tiefere Eigenmietwerte?

In den vergangenen Wochen wurden über 200 000 Schätzungsmitteilungen an die Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften und Landparzellen im Kanton Aargau verschickt. In einer Interpellation stellt Rolf Schmid (SP, Frick) fest, dass es entgegen der ...

In den vergangenen Wochen wurden über 200 000 Schätzungsmitteilungen an die Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften und Landparzellen im Kanton Aargau verschickt. In einer Interpellation stellt Rolf Schmid (SP, Frick) fest, dass es entgegen der Medienberichterstattung und anderslautenden Vorstössen nicht zu einer generellen Erhöhung der Eigenmietwerte gekommen ist. Es bestehe vielmehr Grund zur Annahme, dass der neuverfügte Wert in zahlreichen Fällen sogar gesunken ist. Vor diesem Hintergrund bittet er den Regierungsrat unter anderem zu prüfen, in wie vielen Fällen die kürzlich eröffnete Schätzungsverfügung einen tieferen Eigenmietwert bzw. Liegenschaftssteuerwert enthält. (nfz)