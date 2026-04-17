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Auch Gewinn im Baselland

  17.04.2026 Nordwestschweiz

Der Kanton Basel-Landschaft erzielte im Rechnungsjahr 2025 einen Gewinn von 42 Millionen Franken. Das Ergebnis fiel deutlich besser aus als budgetiert und ist vor allem auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen. Ursprünglich war ein Defizit von 65 Millionen Franken budgetiert ...

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