Auch die Tigermücke wird bekämpft

Die Tigermücke breitet sich weiter aus – neu ist das ganze östliche Siedlungsgebiet in Rheinfelden betroffen. Die eingeschleppte invasive Stechmückenart Aedes albopictus ist aufgrund ihres aggressiven Stechverhaltens sehr lästig und auch in der Lage, Tropenkrankheiten wie das Dengue- oder das Chikungunya-Fieber zu übertragen. In Rheinfelden wurden die ersten Mücken 2023 im Roberstenquartier nachgewiesen. Nach wie vor überwacht die kantonale Koordinationsstelle Neobiota die Entwicklung der Tigermückenpopulation im Aargau, in Rheinfelden in Zusammenarbeit mit dem Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH). Im vergangenen Jahr wurde die Tigermücke auch auf dem Kapuzinerberg entdeckt, wie die Stadt mitteilt. Die Anwohnenden wurden darüber informiert. Leider hat sich die Tigermücke weiter ausgebreitet: Neu ist das ganze östliche Siedlungsgebiet betroffen, vom Stadtpark über das Roberstenquartier bis zur Alten Saline. Innerhalb dieses Gebiets informiert die Stadt die Anwohnenden in diesen Tagen mit einem persönlichen Schreiben über die aktuellen Entwicklungen. Das Verbreitungsgebiet auf dem Kapuzinerberg entspricht dem des Vorjahres. Auf öffentlichem Grund beseitigt die Stadt wo möglich potenzielle Brutstätten. Parallel bittet sie alle Anwohnerinnen und Anwohner um Mithilfe, auf privatem Grund zur Eindämmung der invasiven Mücke beizutragen. Notwendige Massnahmen sind: Kleine, stehende Wasseransammlungen müssen vermieden werden. Dies können Pflanzenuntersetzer sein, verstopfte Dachrinnen, Vogelbäder oder Löcher im Boden. Diese sollen aufgefüllt, wöchentlich entleert oder von Verstopfungen befreit werden. Wasseransammlungen, die nicht beseitigt werden können, können mit einem Larvizid behandelt werden, das die Entwicklung der Larven verhindert. (mgt)

Verdächtige Stechmücken melden via www.muecken-schweiz.ch.