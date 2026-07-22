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«Auch das Betriebspersonal muss die heissen Temperaturen aushalten»

  22.07.2026 Fricktal
Das Freibad in Frick ist an heissen Tagen ein beliebter Ort. Foto: Paul Gürtler
Das Freibad in Frick ist an heissen Tagen ein beliebter Ort. Foto: Paul Gürtler

Simon Heimann, Betriebsleiter im Fricker Freibad

Je höher die Temperaturen, desto voller die Freibäder in der Region. In Frick gab es in diesem Sommer bereits mehrere Tage mit über 2000 Gästen – fürs Betriebspersonal jeweils eine grosse Herausforderung.

Simone Rufli

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