ATEMBERAUBENDE AUSSICHT

Der christkatholische Frauenverein Obermumpf lud zum «Wurstbrötle» ein. Vom Treffpunkt Milchhüsli in Obermumpf ging es nach Mumpf in Richtung Schönegg zur Grillstation Orgelhölzli. Nach einem Apéro bestückten die Frauen den Grill mit selbst mitgebrachten Leckereien: Ob Cervelat, Bratwurst, Grillkäse oder Landjä- ger – für jeden Geschmack war etwas dabei. Die Zeit verging wie im Flug. In weiter Ferne funkelten Blitze am Himmel, die staunend beobachtet wurden. Die Aussicht von diesem Grillplatz ist atemberaubend. Zum Abschluss gab es köstlichen Kaffee und Kuchen von den Organisatorinnen. (mgt)