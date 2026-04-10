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Asiatische Hornisse im Baselbiet

  10.04.2026 Fricktal
Asiatische Hornisse Foto: Claude Flückiger
Asiatische Hornisse Foto: Claude Flückiger

Aktueller Stand zur Ausbreitung im Kanton Basel-Landschaft

Mit steigenden Temperaturen werden die Königinnen der Asiatischen Hornisse aktiv und beginnen mit dem Bau von Vornestern. Deren frühzeitige Entfernung ist entscheidend, um die rasche Ausbreitung einzudämmen.

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