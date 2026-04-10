Asiatische Hornisse im Baselbiet

Mit steigenden Temperaturen werden die Königinnen der Asiatischen Hornisse aktiv und beginnen mit dem Bau von Vornestern. Deren frühzeitige Entfernung ist entscheidend, um die rasche Ausbreitung einzudämmen.

Aktueller Stand zur Ausbreitung im Kanton Basel-Landschaft

Mit steigenden Temperaturen werden die Königinnen der Asiatischen Hornisse aktiv und beginnen mit dem Bau von Vornestern. Deren frühzeitige Entfernung ist entscheidend, um die rasche Ausbreitung einzudämmen.

Baselland. Bereits im Vorjahr konnten dank zahlreichen Meldungen aus der Bevölkerung sowie der engen Zusammenarbeit mit dem Bienenzüchterverband beider Basel in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft insgesamt 337 Nester der Asiatischen Hornisse gefunden werden. Davon befanden sich 266 Nester im Kanton Basel-Landschaft. Der Grossteil der Nester wurde fachgerecht entfernt oder neutralisiert.

Aktuelle Situation

Trotz den Gegenmassnahmen geht die Ansiedlung der Asiatische Hornisse in der Region Basel rasch voran. So wurden auf Baselbieter Kantonsgebiet im letzten Jahr etwa acht Mal so viele Individuen und Nester gemeldet als im Vorjahr. Das Ziel der Massnahmen ist, die Risiken für die Bevölkerung und Umwelt zu minimieren. Die gemeldeten Nester werden entfernt, doch muss aufgrund der hohen anzunehmenden Anzahl priorisiert werden. Wurde die invasive Hornissenart bislang primär als Problem für die Imkerei und Biodiversität angesehen, dürften zunehmend auch andere Bereiche, wie etwa der Obst- und Weinbau, davon betroffen sein. Ausserdem sind Nester in unmittelbarer Nähe von Spielplätzen oder Schulen aufgrund des aggressiven Verteidigungsverhaltens ein ernst zu nehmendes Problem. Diese Nester haben die höchste Priorität und werden so schnell wie möglich neutralisiert. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und dem Bienenzüchterverband beider Basel spielt nach wie vor eine Schlüsselrolle. Das Informieren und Ausbilden der Imkerschaft und weiteren Akteuren zum Umgang mit der Asiatischen Hornisse ist zentral.

Meldungen sind weiterhin wichtig

Meldungen von Nestern der Asiatischen Hornisse, insbesondere wenn eine Gefährdung für die Bevölkerung durch Stiche besteht, sind weiterhin wichtig und können mittels Fotoaufnahme und Smartphone über die nationale Meldeplattform www.asiatischehornisse.ch getätigt werden. Eingehende Meldungen von Nestern werden durch Fachleute evaluiert. Die Nestbekämpfung wird je nach Priorität und Möglichkeit in die Wege geleitet.

Vorsicht bei Nestern in Bodennähe

Im Frühjahr bauen Asiatische Hornissen ein Vornest, meist in Bodennähe. Solche Vornester befinden sich oft in Hecken, Sträuchern, an Gebäuden oder anderen geschützten Stellen. Bei Störungen oder Erschütterungen verteidigen Asiatische Hornissen ihr Nest vehement. So ist insbesondere bei Gartenarbeiten, beispielsweise beim Schneiden von Hecken, Vorsicht geboten.

Freiwillige gesucht

Das Aufsuchen und Entfernen von Nestern ist zeitaufwändig und erfordert Fachwissen und die richtige Ausrüstung. Mithilfe bei den Massnahmen ist deshalb sehr willkommen. Freiwillige, die bereit sind, einen Beitrag an die Eindämmungsmassnahmen zu leisten, können sich melden über neobiota@bl.ch.

Achtung: Momentan angebotene Fallen sind nicht selektiv

Seit einigen Monaten wird von verschiedenen Akteuren vermehrt zum Einsatz von Fallen geraten, um möglichst viele Asiatische Hornissen zu fangen. Zwar werden viele Modelle als selektiv angepriesen, jedoch zeigt eine neue, vom Bund finanzierte Studie, dass unter Umständen trotzdem sehr viele andere Insekten in den Fallen verenden. Das Fangen und Töten von geschützten Arten ist verboten, wie auch der Einsatz in geschützten Naturobjekten, wenn Beifang nicht vermieden werden kann. Wer Fallen aufstellt, ist dafür verantwortlich, dass die Sorgfaltspflicht eingehalten wird, und haftet bei unsachgemässem Betrieb. Fallen haben keinen wesentlichen Einfluss auf die Population, dafür gibt es bereits heute zu viele Asiatische Hornissen. Im Zweifelsfall soll auf den Einsatz verzichtet werden.