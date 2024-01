«Aschenputtel» – ein Konzert für Familien

Schon lange sind sie Tradition, die Familienkonzerte in Frick. Auch diesen Januar, und zwar am kommenden Sonntag, 28. Januar, sind wieder Klein und Gross eingeladen, ein Märchen mit Musik zu erleben. Ursula Roth erzählt das «Aschenputtel» und Dieter Wagner begleitet die Geschichte mit Musikstücken am Klavier. Auf der Leinwand erscheinen die Bilder zum Märchen und die Kinder können am Schluss eine kleine Erinnerung mit nach Hause nehmen. Der Eintritt ist frei, für die Unkosten wird eine Kollekte eingezogen. (mgt)

Familienkonzert «Aschenputtel», Sonntag, 28. Januar 14 Uhr, im Ref. Kirchgemeindehaus Frick