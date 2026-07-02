Arisdorf: Selbstunfall mit Personenwagen

Am vergangenen Sonntagabend kurz nach 20 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Personenwagenlenker, beim Versuch auf die Blauenrainstrasse in Arisdorf einzubiegen, einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand.

Am vergangenen Sonntagabend kurz nach 20 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Personenwagenlenker, beim Versuch auf die Blauenrainstrasse in Arisdorf einzubiegen, einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft beabsichtigte ein 67-jähriger Personenwagenlenker, rückwärts aus einem Parkplatz fahrend, auf die Blauenrainstrasse einzubiegen. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte auf der gegenüberliegenden Strassenseite heckseitig mit einer Begrenzungsmauer. Anschliessend fuhr er wieder vorwärts in den gehabten Parkplatz. Dort kollidierte er frontseitig mit einer Hausmauer, wodurch der braune Mercedes zum Stillstand kam. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und blieb unverletzt.Am Fahrzeug sowie an den beiden Kollisionspunkten entstand Sachschaden. Der beim Lenker durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 mg/l. Der Führerausweis wurde ihm vor Ort abgenommen. Er wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt.

(pol/)