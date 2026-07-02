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Arisdorf: Selbstunfall mit Personenwagen

  02.07.2026 Fricktal

Am vergangenen Sonntagabend kurz nach 20 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Personenwagenlenker, beim Versuch auf die Blauenrainstrasse in Arisdorf einzubiegen, einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft ...

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