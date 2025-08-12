ARGOVIA-MUSIKANTEN BEGEISTERTEN

Die beliebte Blaskapelle aus dem oberen Fricktal unter der Leitung von Franz Meier vermochte es im Restaurant Frickberg einmal mehr, die Blasmusikfreunde mit ihren böhmischen Klängen zu begeistern. Nicht nur Böhmisches war zu hören, auch eine wunderbare Ballade, gekonnte Solis ...

Die beliebte Blaskapelle aus dem oberen Fricktal unter der Leitung von Franz Meier vermochte es im Restaurant Frickberg einmal mehr, die Blasmusikfreunde mit ihren böhmischen Klängen zu begeistern. Nicht nur Böhmisches war zu hören, auch eine wunderbare Ballade, gekonnte Solis und als Pausenfüller das eigene Alphorn-Duo. Erst nach zwei Zugaben konnten sich die Musikantinnen und Musikanten verabschieden. Der sinnige Titel «Es ist so schön, ein Musikant zu sein» setzte den Schlusspunkt in der lauschigen Gartenwirtschaft. Bereits am kommenden Sonntag sind die Musikanten im Schlossgarten in Bad Säckingen wieder zu hören. (mgt)