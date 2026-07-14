Durch einen Arealabtausch zwischen der Stadt Aarau und dem Kanton soll die Sportanlage der Alten Kantonsschule Aarau im Telli an die Stadt Aarau übergehen. Im Gegenzug erhält der Kanton die kommunalen Schulbauten südlich der Pestalozzistrasse, die an die Bauten der Neuen ...

Durch einen Arealabtausch zwischen der Stadt Aarau und dem Kanton soll die Sportanlage der Alten Kantonsschule Aarau im Telli an die Stadt Aarau übergehen. Im Gegenzug erhält der Kanton die kommunalen Schulbauten südlich der Pestalozzistrasse, die an die Bauten der Neuen Kantonsschule Aarau angrenzen. Diese Vereinbarung tritt jedoch nur in Kraft, wenn alle zuständigen politischen Instanzen zustimmen. Denn währenddem die Aarauer Einwohnergemeinde im März zustimmte, lehnten die Ortsbürger den notwendigen Baurechtsvertrag vorerst ab. (nfz)