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Arealabtausch?

  14.07.2026 Nordwestschweiz

Durch einen Arealabtausch zwischen der Stadt Aarau und dem Kanton soll die Sportanlage der Alten Kantonsschule Aarau im Telli an die Stadt Aarau übergehen. Im Gegenzug erhält der Kanton die kommunalen Schulbauten südlich der Pestalozzistrasse, die an die Bauten der Neuen ...

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