Archaische Stimmwunder

Tuwinischer Kehlkopf- und Obertongesang gehört zu den faszinierendsten Vokaltechniken der Welt. Die 1992 gegründete Formation Huun Huur Tu beherrscht die verschiedenen Gesangsarten meisterhaft. In ihrer Musik ist der rituelle Charakter unüberhörbar, doch allen meditativen Tendenzen setzen sie eine kraftvolle, rhythmische Energie entgegen. Erstaunlich bleibt der geheimnisvolle Obertongesang: Bis zu drei Melodien können gleichzeitig aus einer Kehle erklingen.

Meck Frick. Freitag, 3. Oktober 2025, Bar ab 20.00 Uhr; Konzert: 21.00 Uhr