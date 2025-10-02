Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Archaische Stimmwunder

  02.10.2025 Frick

Tuwinischer Kehlkopf- und Obertongesang gehört zu den faszinierendsten Vokaltechniken der Welt. Die 1992 gegründete Formation Huun Huur Tu beherrscht die verschiedenen Gesangsarten meisterhaft. In ihrer Musik ist der rituelle Charakter unüberhörbar, doch allen meditativen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote