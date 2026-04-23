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Arbeitstag Natur und Landschaft

  23.04.2026 Zuzgen
Die Feuerstelle Heimleten mit dem neuen Bänkli ist bereit für den nächsten Grillplausch. Foto: zVg
Die Feuerstelle Heimleten mit dem neuen Bänkli ist bereit für den nächsten Grillplausch. Foto: zVg

Freiwillige in Zuzgen im Einsatz

Am 11. April fand in Zuzgen der Arbeitstag der Kommission Natur und Landschaft statt. Dabei standen zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Die Feuerstelle bei Garwide wurde erneuert: Der Untergrund wurde ausgeebnet, eine neue ...

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