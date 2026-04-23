Arbeitstag Natur und Landschaft

Die Feuerstelle bei Garwide wurde erneuert: Der Untergrund wurde ausgeebnet, eine neue ...

Am 11. April fand in Zuzgen der Arbeitstag der Kommission Natur und Landschaft statt. Dabei standen zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Freiwillige in Zuzgen im Einsatz

Am 11. April fand in Zuzgen der Arbeitstag der Kommission Natur und Landschaft statt. Dabei standen zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Die Feuerstelle bei Garwide wurde erneuert: Der Untergrund wurde ausgeebnet, eine neue Feuerschale aufgestellt und ein Steinkorb mit Steinen montiert und gefüllt. Bei der Feuerstelle Heimleten wurde ein neues Bänkli aufgestellt und das alte Bänkli zu Brennholz verarbeitet, der Boden gründlich gereinigt und das neue Bänkli sorgfältig ausgerichtet.

Beim Waldlehrpfad wurden die Verbuschung zurückgeschnitten, der Weg von Astmaterial gesäubert und die Tafeln zur Kennzeichnung der Bäume gereinigt sowie teilweise neu aufgestellt. Auch die Farbmarkierungen an den Bäumen wurden erneuert.

Darüber hinaus wurden die bestehenden Infotafeln zum Umgang mit Abfall in der Natur erneuert und es wurden neue Tafeln angebracht, welche über die Asiatische Hornisse informieren.

Der Gemeinderat Zuzgen bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die an diesem Tag im Einsatz standen und mit grossem Engagement bei diesen Arbeiten mitgeholfen haben. (GR/gk/)