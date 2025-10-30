Immobilien
Arbeitstag des NV Sulz-Laufenburg

  30.10.2025 Sulz
Sie trotzten dem schlechten Wetter und erledigten die anstehenden Arbeiten.

Trotz Regenwetters folgte eine beachtliche Zahl von Arbeitswilligen dem Aufruf des Vorstandes des Naturschutzvereins Sulz-Laufenburg (NVSL) zum traditionellen herbstlichen Arbeitstag. Teiche mussten geputzt werden und Böschungen galt es zu mähen. Der Fledermauskot im Estrich der Kirche wurde in Säcke abgefüllt und der Estrichboden wurde nicht nur vom Fledermauskot, sondern auch vom Staub befreit. Viele andere Arbeiten harrten der Erledigung.

NV-Präsident Theo Obrist hatte seine Frauen und Mannen geschickt eingeteilt, so dass rechtzeitig der Arbeitsplan vollumfänglich erfüllt war und die von Grillmeister Roli Keller gebratenen Würste ihre Abnehmerinnen und Abnehmer fanden. (mgt)

