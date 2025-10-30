Arbeitstag des NV Sulz-Laufenburg

Trotz Regenwetters folgte eine beachtliche Zahl von Arbeitswilligen dem Aufruf des Vorstandes des Naturschutzvereins Sulz-Laufenburg (NVSL) zum traditionellen herbstlichen Arbeitstag. Teiche mussten geputzt werden und Böschungen galt es zu mähen. Der Fledermauskot im Estrich der Kirche wurde in Säcke abgefüllt und der Estrichboden wurde nicht nur vom Fledermauskot, sondern auch vom Staub befreit. Viele andere Arbeiten harrten der Erledigung.

NV-Präsident Theo Obrist hatte seine Frauen und Mannen geschickt eingeteilt, so dass rechtzeitig der Arbeitsplan vollumfänglich erfüllt war und die von Grillmeister Roli Keller gebratenen Würste ihre Abnehmerinnen und Abnehmer fanden. (mgt)