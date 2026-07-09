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Arbeitslosenquote sinkt im Juni auf 3,2 Prozent

  09.07.2026 Aargau

Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren im Juni insgesamt 254 Personen weniger als im Vormonat als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren 385 Personen mehr arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote nahm ...

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