Arbeitslosenquote sinkt im Juni auf 3,2 Prozent

Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren im Juni insgesamt 254 Personen weniger als im Vormonat als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren 385 Personen mehr arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote nahm ...

Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren im Juni insgesamt 254 Personen weniger als im Vormonat als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren 385 Personen mehr arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote nahm in diesem Zeitraum um 0,1 Prozentpunkte zu.

Im Juni wurden im Aargau insgesamt 19 634 Stellensuchende registriert, 18 mehr als im Vormonat. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 292 auf 5110 Stellen. Davon waren 3088 meldepflichtig.

Durchschnittlich waren die abgemeldeten Stellensuchenden 252 Tage auf Stellensuche. Das waren 7 Tage mehr als im Vormonat. (mgt)