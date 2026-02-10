Arbeitslosenquote im Januar bei 3,5 Prozent

Bei den sieben Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im Januar 2026 insgesamt 13 626 Personen als arbeitslos gemeldet. Im Bezirk Rheinfelden waren es 930, im Bezirk Laufenburg 620 Personen.

Die kantonale Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte ...