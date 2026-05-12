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Arbeitslosenquote gesunken

  12.05.2026 Aargau

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im April 2026 insgesamt 12 814 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,1 Prozentpunkte zugenommen. ...

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