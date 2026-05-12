Arbeitslosenquote gesunken

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im April 2026 insgesamt 12 814 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,1 Prozentpunkte zugenommen. ...

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im April 2026 insgesamt 12 814 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,1 Prozentpunkte zugenommen. Schweizweit nahm die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte ab und lag bei 3,0 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr nahm sie um 0,2 Prozentpunkte zu. Im Bezirk Laufenburg betrug sie 2,7 Prozent, im Bezirk Rheinfelden 3,5 Prozent. (nfz)