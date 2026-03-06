Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im Februar 2026 insgesamt 13 510 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,5 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,3 Prozentpunkte zugenommen. Im ...

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im Februar 2026 insgesamt 13 510 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,5 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,3 Prozentpunkte zugenommen. Im Bezirk Laufenburg beträgt sie 3,1 Prozent, im Bezirk Rheinfelden 3,6 Prozent. Schweizweit blieb die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,2 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr nahm sie ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte zu. (nfz)