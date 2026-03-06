Immobilien
Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent

  06.03.2026 Aargau

Bei den Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im Februar 2026 insgesamt 13 510 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,5 Prozent geblieben. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,3 Prozentpunkte zugenommen. Im ...

