Aquaplaning oder Ölfilm?

  04.10.2025 Rheinfelden
Das Bezirksgericht Rheinfelden musste sich mit einem Autounfall befassen. Foto: Archiv NFZ
Verunfallt mit dem Führerausweis auf Probe: 21-Jähriger erhebt Einsprache

Wegen Nichtanpassens der Geschwindigkeit und Nichtbeherrschens des Fahrzeugs per Strafbefehl verurteilt, verlangte ein 21-jähriger serbischer Staatsangehöriger vor Gericht einen kostenlosen ...

