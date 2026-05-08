Applaus für über 100 Zertifikate

Die Musikschule Unteres Fricktal stand Anfang Mai ganz im Zeichen der Zertifikatsprüfungen. Insgesamt 103 Kinder und Jugendliche stellten ihr Können vor einer Fachjury unter Beweis und zeigten eindrücklich, wie vielfältig und ...

Musikschule feiert starke Leistungen

Die Musikschule Unteres Fricktal stand Anfang Mai ganz im Zeichen der Zertifikatsprüfungen. Insgesamt 103 Kinder und Jugendliche stellten ihr Können vor einer Fachjury unter Beweis und zeigten eindrücklich, wie vielfältig und lebendig die musikalische Ausbildung an der Schule ist.

Auch die Ergebnisse können sich sehen lassen: 39 Teilnehmende wurden mit «ausgezeichnet» bewertet, weitere 47 erhielten das Prädikat «sehr gut». Diese erfreuliche Bilanz unterstreicht das hohe Niveau der musikalischen Ausbildung. Die feierliche Übergabe der Zertifikate fand jeweils im Anschluss an die Programmblöcke statt. Schulleitung und Sekretariat gratulierten den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen herzlich und würdigten ihren Einsatz.

Das Publikum durfte sich beim Highlight-Konzert über ein abwechslu ngsreiches Prog ram m freuen. Ausgewählte Beiträge aus den Zertifikatsprüfungen wurden erneut präsentiert und spannten einen musikalischen Bogen von fein abgestimmten Ensemblebeiträgen über solistische Darbietungen bis hin zu klangvollen Duetten. Dabei reichte die Vielfalt von klassischen Werken bis zu modernen Stücken. Die jungen Musikerinnen und Musiker überzeugten mit Ausdruck, technischer Sicherheit und spürbarer Spielfreude – ein eindrückliches Resultat ihrer intensiven Vorbereitung und der engagierten Begleitung durch die Lehrpersonen. (mgt)