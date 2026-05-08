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Applaus für über 100 Zertifikate

  08.05.2026 Rheinfelden

Musikschule feiert starke Leistungen

Die Musikschule Unteres Fricktal stand Anfang Mai ganz im Zeichen der Zertifikatsprüfungen. Insgesamt 103 Kinder und Jugendliche stellten ihr Können vor einer Fachjury unter Beweis und zeigten eindrücklich, wie vielfältig und ...

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