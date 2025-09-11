Apotheken als Anlaufstelle bei Gewalt

Apotheken spielen oft eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung betroffener Personen bei häuslicher Gewalt. Ein neuer E-Learning-Kurs zum Thema Partnerschaftsgewalt vermittelt den Mitarbeitenden von Apotheken das Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um eine kurze und ...

Apotheken spielen oft eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung betroffener Personen bei häuslicher Gewalt. Ein neuer E-Learning-Kurs zum Thema Partnerschaftsgewalt vermittelt den Mitarbeitenden von Apotheken das Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um eine kurze und professionelle Erstberatung leisten zu können. Gewalt in Partnerschaften ist ein weit verbreitetes Phänomen. Allein im Jahr 2024 kam es im Aargau zu 2588 Polizeieinsätzen wegen häuslicher Gewalt. Gewaltbetroffene suchen häufig medizinische oder pharmazeutische Hilfe auf. (nfz)