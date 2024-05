Apfelaktion hilft benachteiligten Menschen

Die Frauen von Soroptimist International Club Fricktal engagieren sich mit ihrer jährlichen Apfelaktion für Benachteiligte im Fricktal. Mit dem erfolgreichen Verkauf von über 2,6 Tonnen Fricktaler Äpfeln an regionale Unternehmen und Private konnten die Frauen vom Club Soroptimist Fricktal 10 000 Franken für Massnahmen gegen Not im Fricktal spenden. Das Geld geht an die beiden Kirchlich Regionalen Sozialdienste in Frick und Rheinfelden. Diese Spende hilft bei der Unterstützung von alleinerziehenden Müttern mit einem oder mehreren Kindern und wird für Krankenkosten, Weiterbildungskosten, Nachhilfe für Kinder, Mutter-Kind Deutschkurs, Kleider sowie die Übernahme von kleineren Rechnungen zwecks Verhinderung einer Betreibung eingesetzt. Der Soroptimist Club Fricktal dankt allen, welche zu diesem schönen Erfolg beigetragen haben. (mgt/nfz)