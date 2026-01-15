Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Anstossen auf das neue Jahr

  15.01.2026 Laufenburg
Der Apéro bot gute Gelegenheit für den Austausch. Fotos: zVg
Der Apéro bot gute Gelegenheit für den Austausch. Fotos: zVg

Am 8. Januar lud der Gewerbeverein Gansingen, Mettauertal und Schwaderloch (GMS) seine Mitglieder zum traditionellen Neujahrsapéro ein. Zahlreiche Gewerblerinnen und Gewerbler folgten der Einladung in die Wiler Trotte.

Die Gewerblerinnen und Gewerbler trafen sich dieses Jahr in ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote