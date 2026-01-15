Anstossen auf das neue Jahr

Am 8. Januar lud der Gewerbeverein Gansingen, Mettauertal und Schwaderloch (GMS) seine Mitglieder zum traditionellen Neujahrsapéro ein. Zahlreiche Gewerblerinnen und Gewerbler folgten der Einladung in die Wiler Trotte.

Am 8. Januar lud der Gewerbeverein Gansingen, Mettauertal und Schwaderloch (GMS) seine Mitglieder zum traditionellen Neujahrsapéro ein. Zahlreiche Gewerblerinnen und Gewerbler folgten der Einladung in die Wiler Trotte.

Die Gewerblerinnen und Gewerbler trafen sich dieses Jahr in einem besonderen Rahmen: Gastgeber war die Wiler Trotte im Mettauertaler Ortsteil Wil. Oliver Kalt, Präsident des Gewerbevereins, begrüsste die Anwesenden herzlich. Ein spezieller Dank galt auch den Gastgebern der Wiler Trotte, die im August 2025 ihre neue Weintrotte erfolgreich fertiggestellt und eröffnet haben. Das innovative und weitsichtige Projekt stiess bei den Teilnehmenden auf grosses Interesse. Im Anschluss an den offiziellen Teil erhielten die Gäste Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten bei einer Führung näher kennenzulernen. Gemeinsam mit Kellermeister Guido Oeschger bot sich ein spannender Einblick in die moderne Infrastruktur und die Arbeit hinter den Kulissen der Trotte.

Zum Jahresauftakt blickte der Gewerbeverein auch nach vorne: Bereits am Samstag, 14. März, findet die Berufsschau 2026 bei der Firma Jehle AG in Etzgen statt – ein wichtiger Termin für das regionale Gewerbe. Die Generalversammlung des Vereins ist für den 24. März angesetzt. An dieser Versammlung wird unter anderem ein neues Vorstandsmitglied zur Wahl stehen und neue Mitglieder sollen offiziell aufgenommen werden.

Der Neujahrsapéro bot einmal mehr eine wertvolle Gelegenheit für den persönlichen Austausch unter den Gewerbetreibenden. Bei angeregten Gesprächen, einem Glas Wein und in angenehmer Atmosphäre wurde das neue Jahr gemeinsam eingeläutet – mit den besten Wünschen für Erfolg, volle Auftragsbücher und Freude an der täglichen Arbeit. (mgt)