Anstehen vor dem Vergnügen

Seit dem 1. Dezember gibt es in der Rheinfelder Wellness-Welt Sole uno keine Gratis-Badetücher mehr. Die Besucherinnen und Besucher müssen seither ihre Tücher selbst mitbringen oder kostenpflichtig ausleihen. Das scheint aber der Beliebtheit dieser Freizeitanlage keinen Abbruch zu tun. Über die vergangenen Tage kam es – wie schon in den Vorjahren um diese Zeit – immer wieder zu längeren Schlangen vor der Kasse. (vzu)