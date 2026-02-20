Anschluss unter neuer Leitung

Damit Abwasser aus Böztal künftig in der ARA in Kaisten gereinigt werden kann, müssen neue Leitungen gebaut und Kapazitäten erweitert werden. Mit dem Anschluss ans bestehende Netz in Frick ist ein wichtiges Etappenziel erreicht.

Simone Rufli

Die neue Kanalisationsleitung des Abwasserverbands Bözberg West führt von Hornussen der Sissle entlang und unter der Autobahn hindurch nach Frick. Dort am Kontenpunkt, hinter den Häusern am oberen Ende der Widengasse, erfolgte vor ein paar Tagen der Zusammenschluss mit der bestehenden Leitung in Frick. Im Zuge der Grabungsarbeiten für die neue Abwasserleitung wurden auch neue Stromleitungen verlegt. Weil die Arbeiten nahe an den Strommasten erfolgen, werden diese nun im März noch verstärkt, bevor dann im Mai im Gebiet Stieracker mit der Renaturierung der Sissle begonnen werden kann, wie Fricks Bauverwalter Marcel Herzog auf Anfrage der NFZ erklärte.

A bwasserreinigung regional koordinieren und an die Belastungsgrenze der Gewässer anpassen – so lautet die Vorgabe, festgehalten im Konzept Abwasserreinigung der Abteilung Umwelt aus dem Jahr 2014. Für den Abwasserverband Bözberg West aus dem Einzugsgebiet Böztal (Zeihen und Linn/Gallenkirch) bedeutet das, dass die ARA Hornussen mit dem schwachen Vorf luter der Sissle aufgehoben wird. Das Baugesuch für die Aufhebung der ARA Hornussen liegt vor, die Bewilligung ist ausstehend.

Bevor die ARA Hornussen zurückgebaut werden kann und die zwei Nachklärbecken als Regenbecken für den Ortsteil Hornussen weiter genutzt werden können, sind auf dem Weg nach Kaisten noch weitere bauliche Massnahmen nötig. Aktuell wird etwa auf dem Gemeindegebiet von Eiken, unmittelbar neben der Reithalle, ein Parallel-Kanal ausgehoben, der der Kapazitätserweiterung dient. Bis das erste Abwasser aus der Gemeinde Böztal durch die neu verlegten Rohre in die ARA in Kaisten fliesst, wird es noch eine Weile dauern.