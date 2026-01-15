Anpfiff zur Heilung: Experten zeigen Wege zurück aufs Spielfeld

Fussball (und andere Sportarten) begeistert Millionen: ob im Verein, in der Freizeit oder am Spielfeldrand. Doch wo Leidenschaft, Tempo und Körperkontakt aufeinandertreffen, bleiben Verletzungen nicht aus.

Kreuzbandrisse, Sprunggelenkstraumata oder Muskelverletzungen gehören für viele Spielerinnen und Spieler zur Realität. Was jedoch oft unterschätzt wird: Die langfristigen Folgen unzureichender Behandlung und Rehabilitation. Genau hier setzt der öffentliche Vortragsabend «Anpfiff zur Heilung – Wege zurück aufs Spielfeld ohne Langzeitschäden» an. Am Donnerstag, 22. Januar, um 19 Uhr, lädt das Gesundheitsforum Rheinfelden in den Vortragssaal der Reha Rheinfelden ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Ein interdisziplinäres Expertenteam aus Orthopädie und Physiotherapie zeigt auf, worauf es nach Sportverletzungen wirklich ankommt: von der richtigen Diagnose über eine gezielte Therapie bis hin zur nachhaltigen Rehabilitation. Ziel ist es, Betroffene nicht nur schnell, sondern vor allem sicher und langfristig gesund zurück auf den Platz zu bringen. Dabei werden auch scheinbar «harmlose» Verletzungen thematisiert, die unbehandelt zu Arthrose, Instabilitäten oder chronischen Schmerzen führen können. Die Referierenden vermitteln praxisnahe Tipps zu Training, Prävention und richtigem Verhalten nach Verletzungen und stehen im Anschluss für eine Diskussionsrunde sowie den persönlichen Austausch beim Apéro zur Verfügung. Der Vortragsabend richtet sich an aktive und ehemalige Fussballer sowie generell Sportler, Trainer, Betreuer sowie alle Sportbegeisterten, die ihre Gesundheit ernst nehmen – und trotzdem am Ball bleiben wollen.

www.gesundheitsforum-rhf.ch