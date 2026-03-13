Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Anpassungen bei der AEW-Strategie

  13.03.2026 Aargau

Fokussierung auf Energieproduktion und -verteilung

Im Zuge einer vom Grossen Rat überwiesenen Motion über den Leistungsauftrag der AEW Energie AG hat der Regierungsrat seine AEW-Eigentümerstrategie angepasst. Der Grosse Rat hatte im Mai 2024 eine Motion überwiesen, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote