Anpassungen bei der AEW-Strategie

Fokussierung auf Energieproduktion und -verteilung

Im Zuge einer vom Grossen Rat überwiesenen Motion über den Leistungsauftrag der AEW Energie AG hat der Regierungsrat seine AEW-Eigentümerstrategie angepasst. Der Grosse Rat hatte im Mai 2024 eine Motion überwiesen, welche die Konzentration der AEW Energie AG auf den Kernbereich Energieproduktion und Verteilung verlangte.

Die nun erfolgten Anpassungen in der Eigentümerstrategie orientieren sich an der oben genannten Botschaft. Diese spezifiziert, dass die AEW im klassischen Elektroinstallationsmarkt nicht tätig sein darf und Tätigkeiten innerhalb der Gebäudehülle nur erfolgen, wenn sie zur Erfüllung ihres Grundauftrages erforderlich sind. Die Strategie stärkt ausserdem die Transparenz im Reporting undbedingt neu die Zustimmung des Regierungsrats bei Kauf- und Verkaufsgeschä f ten von Meh rheitsbeteiligungen sowie bei Minderheitsbeteiligungen über einem Schwellenwert von 20 Millionen Franken. Die AEW darf auch keinen marktverzerrenden Einfluss ausüben und muss sich an die Wettbewerbsneutralität halten. (nfz)