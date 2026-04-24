Anpacken beim Fricktaler Museum

Hilfe von Freiwilligen erwünscht

Ein Umzug bedeutet Aufbruch – und es braucht helfende Hände, um das Bestehende zu ordnen, zu verpacken und für den nächsten Schritt vorzubereiten: Sammlungsobjekte werden ins Depot gebracht und fachmännisch eingelagert, alte Infrastruktur abgebaut, Büro und Arbeitsmaterialien des Museumsteams verschoben.

In dieser letzten Saison vor dem Umbau und der Erneuerung der Dauerausstellung bietet das Fricktaler Museum eine besondere Gelegenheit zur aktiven Teilnahme: Im Rahmen des Partizipationsprojekts «Wir packen’s an! – Gemeinsam geht’s leichter» gestaltet das Museumsteam den Prozess des Leerräumens vom Haus zur Sonne als gemeinschaftliches Erlebnis und packt zusammen mit interessierten Besucherinnen und Besuchern an.

Eine Einladung zum Mitmachen

Die Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, 28. April, um 17 Uhr, statt und startet in den für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Nebenräumen – eine einmalige Chance, hinter die Kulissen des Hauses zu blicken und zugleich Teil eines einzigartigen Prozesses zu werden. Das Partizipationsprojekt «Wir packen’s an!» stellt nicht nur einen wichtigen Moment in der Geschichte des Fricktaler Museums dar, sondern schafft auch eine persönliche Verbindung zum Museum als lebendigen Ort der Begegnung und des Austausches, wie es in einer Medienmitteilung heisst: «Ob regelmässig oder einmalig – bei der gemeinsamen Arbeit entstehen nicht nur Ordnung und Struktur, sondern auch neue Begegnungen und spannende Einblicke in die Abläufe eines Museums.» Die Räumungsaktionen finden jeden 28. des Monats statt. «Nach getaner Arbeit lädt das Fricktaler Museum zu einer kleinen Stärkung ein – die perfekte Gelegenheit sich mit Museumsteam und anderen Teilnehmenden auszutauschen.» (mgt)

Fricktaler Museum, Marktgasse 12, Rheinfelden. www.fricktaler-museum.ch