Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ankara statt Hawaii

  20.05.2026 Möhlin
Für viele einfach «Atilla», der Gastgeber vom Warteck. Fotos: Ronny Wittenwiler
Für viele einfach «Atilla», der Gastgeber vom Warteck. Fotos: Ronny Wittenwiler

Der Möhliner Warteck-Wirt über Abschied und Neuanfang

Zwanzig Jahre Stammtischgeflüster im Eck und eine besonders berüchtigte Pizza auf der Speisekarte: Ein Rückblick mit dem scheidenden Gastgeber Atilla Akkaya.

Ronny Wittenwiler

Atilla Akkaya (54) ist einer mit zwei ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote