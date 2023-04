Anja Häusel neu im Vorstand

Am 23. März fand im Lindensaal der Stiftung MBF in Stein die Generalversammlung von insieme Rheinfelden statt. 46 Teilnehmende machten das jährliche Ereignis zu einem rundum gelungenen Anlass. Der Verein blickt auf ein gutes Vereinsjahr mit weitestgehend keinen Covid-19-Einschränkungen zurück.

Pünktlich eröffneten Fabian Häusel und Robin Carrard (Co-Präsidium) die Generalversammlung des Vereins insieme Rheinfelden. Nicht nur für die zahlreichen Anwesenden, sondern auch für Fabian Häusel und Robin Carrard handelte es sich dabei um einen speziellen Tag. Sie blickten auf ein Jahr als Co-Präsidenten des Vereins zurück und zogen gesamthaft eine sehr positive Bilanz. «Ohne den Vorstand und die freiwilligen Helfenden wäre kein attraktives Freizeitangebot umsetzbar. Demensprechend gilt der grosse Dank insbesondere allen Personen, die auf irgendeine Art und Weise den Verein unterstützen.», betonten die beiden Präsidenten mehrfach zu Beginn der Versammlung. Auch in finanzieller Hinsicht verfügt der Verein über einen gesunden Finanzhaushalt, was ebenfalls eine grundlegende Voraussetzung für das Fortbestehen des Angebots darstellt.

Neu in den Vorstand gewählt

Der grosse Applaus zeigte, dass die Wahl von Anja Häusel in den Vorstand der Höhepunkt des Abends war. Sie übernimmt die Leitung des Freizeittreffs FambiKi von Angi Keller. Mit Anja Häusel hat der Verein eine junge Frau gewonnen, welche bestens ausgebildet ist und sämtliche Kompetenzen mitbringt, um das Angebot weiterzuentwickeln. Dem Vorstand ist bewusst, dass diese Wahl in Anbetracht des jungen Alters keine Selbstverständlichkeit und somit besonders erfreulich ist. Gleichzeitig wurde Angi Keller, welche das FambiKi gemäss Aussagen der Präsidenten stets mit «viel Herz und Engagement» während der letzten Jahre geführt hatte, mit einem Geschenk und unter grossem Applaus verabschiedet. (mgt)

Bilderausstellung vom FambiKi Plus

Am 13. Mai findet in der Bezirksschule (beim Steinlischulhaus) am Sportplatzweg 5 in Möhlin die Ausstellung mit den selbstgemalten Bildern des FambiKi Plus statt. Die Kunstwerke wurden mit der sogenannten «Pouring-Technik» von den Beeinträchtigten gestaltet und können von 14 bis 17 Uhr bestaunt werden. Der Verkaufserlös der Bilder und Karten geht vollumfänglich an die Storchenstation Möhlin.