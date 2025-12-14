Anja Bandi folgt auf Adrian Brogle

Adrian Brogle, seit Januar 2018 Geschäftsführer des Gemeindeverband Bezirk Laufenburg, wird auf Ende dieses Jahres seine Funktion aufgeben und per Ende Februar 2026 in Pension gehen. Der Vorstand informiert, dass nach einem sorgfältigen Evaluationsprozess aus «überraschend vielen guten Bewerbungen» Anja Bandi, Frick, als neue Geschäftsführerin gewählt wurde. Anja Bandi verfügt über langjährige Führungserfahrung im öffentlichen Dienst und war bereits einige Jahre im Bezirk Laufenburg als Gemeindeschreiberin tätig.

Sie wird die Stelle per 1. Januar 2026 antreten. Bis Ende Februar wird sie von Adrian Brogle in die Aufgabe eingeführt. Der Vorstand ist überzeugt, mit Frau Bandi die ideale Besetzung für diese Stelle gefunden zu haben und wünscht ihr in dieser verantwortungsvollen Aufgabe viel Erfolg, Freude und gutes Gelingen. (mgt)