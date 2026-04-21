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«Angst vor Wasserknappheit bewusst geschürt»

  21.04.2026 Fricktal
Das Karstgebiet Burgmatte liegt an der Grenze zwischen Tafel- und Faltenjura. Foto: Archiv NFZ
Das Karstgebiet Burgmatte liegt an der Grenze zwischen Tafel- und Faltenjura. Foto: Archiv NFZ

AEW zum geplanten Bau eines Windrades im Karstgebiet von Oberhof

Eine Gefährdung von Quellwasserfassungen könne praktisch ausgeschlossen werden, hält die AEW Energie AG fest. Sie nimmt Stellung zu Befürchtungen des Gemeindeverbands Wasserversorgung ...

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