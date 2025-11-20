Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Angeregte Diskussionen

  20.11.2025 Fricktal
Präsidentin Susanna Schlittler (links) mit Grossrätin Claudia Hauser. Foto: zVg
Präsidentin Susanna Schlittler (links) mit Grossrätin Claudia Hauser. Foto: zVg

Am Politlunch der FDP-Frauen Fricktal stellte Claudia Hauser, Grossrätin und Gemeinderätin aus Döttingen sowie langjährige Gastreferentin, die beiden eidgenössischen Vorlagen vom 30. November vor.

In lebhafter Atmosphäre diskutierten die Teilnehmerinnen die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote