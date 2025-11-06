Andreas Meier wird neuer Leiter Steueramt

Der Stadtrat Rheinfelden hat Andreas Meier aus Eiken zum neuen Leiter des Steueramts ernannt. Meier übernimmt die Funktion am 1. Februar 2026 und tritt die Nachfolge von Urs Suter an, der in Pension geht. Andreas Meier ist diplomierter Betriebswirtschafter HF und Finanzexperte NDS HF. Der 46-jährige Vater von zwei Kindern verfügt über langjährige Erfahrung im kommunalen Steuerwesen. Derzeit leitet er den Fachbereich Steuern der Gemeindeverwaltung Aesch (BL). Zuvor war er über sieben Jahre Leiter der regionalen Steuerverwaltung für die Gemeinden Bözen, Elfingen, Effingen, Hornussen und Zeihen sowie zwei Jahre stellvertretender Leiter Steuern der Gemeindeverwaltung Kaiseraugst. «Mit seiner fundierten Fachkompetenz und seiner breiten Erfahrung bringt Andreas Meier ideale Voraussetzungen mit, um die anstehenden Aufgaben in Rheinfelden verantwortungsvoll und engagiert anzupacken», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. (nfz)