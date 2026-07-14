Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Andorra besteht aus rauf und runter»

  14.07.2026 Brennpunkt, Sport
Tom Deiss mit der «Legend»-Medaille, für die er alles gegeben hat. Foto: zVg
Tom Deiss mit der «Legend»-Medaille, für die er alles gegeben hat. Foto: zVg

Er fährt mit dem Bike die härtesten Etappenrennen der Welt und hat schon manchen Triathlon bestritten. Vergangene Woche ist Tom Deiss aus Andorra zurückgekehrt, wo er sich gerade den Zugang zu einem erlauchten Kreis gesichert hat.

Simone Rufli

Im März hat Tom Deiss zusammen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote