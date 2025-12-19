Immobilien
«Anderer Belag oder Temporeduktion»

  19.12.2025 Frick
Geht es nach dem Fricker Gemeinderat, könnte der Abschnitt rund um Frick als Pilotprojekt dienen. Foto: Simone Rufli
Ein Belag, der mehr Lärm schluckt als der vorgesehene oder eine Tempo-Reduktion auf 100 km/h, so lautet die Forderung des Fricker Gemeinderats, der die Umgebung Frick gerne als Pilotprojekt sähe. Einsprachen haben auch weitere betroffene Gemeinden entlang der A3 eingereicht.

