Im Frühjahr 2025 bietet die Reformierte Kirche Frick eine Reise in den Süden von Spanien an. Wer gemeinsam mit anderen das höchst spannende und geschichtsträchtige Andalusien entdecken möchte, kann sich noch bis Mitte Januar anmelden. Menschen jüdischen, christlichen und muslimischen Glaubens haben an dieser Schnittstelle von Morgen- und Abendland über lange Zeit erstaunlich tolerant zusammengelebt. Davon zeugen bis heute weltberühmte Bauwerke. Die Alhambra in Granada, die Mezquita in Cordóba, die Kathedrale von Sevilla. Begleitet wird die Reise vom Fricker Pfarrer Matthias Jäggi sowie von Urs Thönen und Dorothea Tscharner, zwei Pfarrpersonen in Ausbildung. Vor Ort wird zudem eine lokale, deutschsprechende Reiseleitung mit der Gruppe unterwegs sein. (mgt)

Dienstag, 22. bis Mittwoch, 30. April 2025, für alle Interessierten, unabhängig von Wohnort oder konfessioneller Zugehörigkeit. Programm und Anmeldeformular auf www.ref-frick.ch/andalusien