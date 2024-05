An Pfingsten geht’s am ringsten

Sämi Schmids starke Leistung am Schachen-Schwinget

Vier gewonnene, zwei gestellte Gänge und keine Niederlage: Der Wittnauer Samuel Schmid wird am Brugger Schachen-Schwinget Zweiter. Den Schlussgang verpasst er nur knapp. Den Sieg holt sich der Eidgenosse Joel Strebel.

Ludwig Dünner

BRUGG. 58 Aktivschwinger und 143 Jungschwinger massen sich am Pfingstmontag im Brugger Schachen vor rund 1000 Zuschauern. Bei den Aktiven waren mit Andreas Döbeli, Joel Strebel und Tobias Widmer drei Eidgenossen zum Wettkampf gemeldet – Widmer schliesslich musste wegen seiner Rückenprobleme dann aber passen. Er wird bis auf weiteres keine Wettkämpfe bestreiten.

Kein verlorener Gang

Mit Sämi Schmid, Michael Mangold, Lorenz Jehle, Lukas Krähenbühl, Aaron Jehle und Simon Müller waren sechs Fricktaler Aktivschwinger angetreten. Sämi Schmid startete mit einem Sieg ins Fest. Im zweiten Gang konnte er gegen den Freiämter Eidgenossen Andreas Döbeli ein Unentschieden erzielen. Den dritten und vierten Gang konnte Schmid wieder für sich entscheiden, wo er sich auch die Maximalnote schreiben liess. Im fünften Gang ging es um die Ausmarchung zum Schlussgang, wo er gegen Tim Roth, nicht über ein Umentschieden herauskam – was Sämi Schmid nicht für den Schlussgang reichte.

Den sechsten Gang konnte er nochmals mit der Maximalnote für sich entscheiden. Schmid erkämpfte sich mit 57.75 Punkten den zweiten Schlussrang.

Strebel besiegt Roth – im zweiten Anlauf

Nachdem Joel Strebel in der Nordwestschweiz jedes der vier Feste in diesem Jahr, an denen er angetreten war, gewann, galt er in Brugg als Topfavorit. Dem jungen talentierten Aarauer Tim Roth imponierte dies nicht gross und er überrasche den Freiämter Eidgenossen mit einem Kurz und konnte so den ersten Gang für sich entscheiden. Strebel und Roth konnten sich mit ihren Leitungen durch den Tag für den Schlussgang qualifizieren. Joel Strebel wendete dann das Blatt und konnte seinen Widersacher vom ersten Gang nach rund anderthalb Minuten besiegen. So war es der fünfte Saisonsieg für Joel Strebel.

Jungschwinger Elias Benz Zweiter

Bei den Aktivschwingern steht am 2. Juni mit dem Aargauer Kantonalschwingfest das nächste Kranzfest auf dem Programm. Einen Tag zuvor starten die Jungschwinger zum Nordwestschweizerischen-Nachwuchsschwingertag. So war der Wettkampf in Brugg auch für die vierzehn Fricktaler Jungschwinger eine gute Vorbereitung auf das bevorstehende Verbandsfest. Bei den jüngsten starteten Kevin Imhof, Lian Ackermann, Loris Reuter, Lou Lütold und Killian Ulrich. Alle konnten mindesten zwei Gänge für sich entscheiden, bei Imhof waren es deren drei. In der Kategorie Jahrgang 2013/2014 konnte Elias Benz vier Gänge für sich entscheiden, einer ging unentschieden aus und einen verlor er. Er fand sich am Abend auf dem zweiten Schlussrang. Tobias Imhof, Ennio von Wyl und Robin Stocker starteten in derselben Kategorie. Tobias Imhof konnte ebenfalls vier Gänge für sich entscheiden, bei Ennio von Wyl und Robin Stocker waren es deren drei Siege. Bei den ältesten Kategorien starteten Armando von Wyl, Leon Grieshaber, Luca Metzger, Jonas Bühler und Moritz Truckenmüller. Alle konnten ebenfalls mindestens zwei Gänge für sich entscheiden.

Aus dem traditionellen Bözbergschwinget des Schwingklubs Baden-Brugg wurde in diesem Jahr der Brugger Schachen Schwinget, da die Wiese auf dem Bözberg nicht mehr für

Festivitäten zur Verfügung steht.