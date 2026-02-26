Grüne Regenwälder, lange weisse Sandstrände, hochaufragende schneebedeckte Berge und Vulkankegel in einer weiten Landschaft. «Kia Ora Neuseeland» dokumentiert das kontrastreiche Land am «schönsten Ende der ...

Live Multivision über Neuseeland in Frick

Grüne Regenwälder, lange weisse Sandstrände, hochaufragende schneebedeckte Berge und Vulkankegel in einer weiten Landschaft. «Kia Ora Neuseeland» dokumentiert das kontrastreiche Land am «schönsten Ende der Welt».

In keinem anderen Land ausser der Schweiz verbrachte Corrado Filipponi mehr Zeit als in Neuseeland, wo er einst auch lebte. Für diese neue Reportage reiste er nochmals sechs Monate ins Land der Kiwis. Er präsentiert sein neues Bühnenprogramm, 33 Jahre nach seiner ersten Neuseeland-Multivision. Sie findet am Mittwoch, 11. März, ab 19.30 Uhr, in Frick›s Monti statt.

Die Südinsel ist geprägt vom bis 3700 Meter hoch aufragenden, zentralen Südalpen-Gebirgsmassiv, einsamen Strassen an der wilden, rauen West k ü ste. Der r iesige Fjordland-Nationalpark besticht mit seinen Wäldern, Seen und Fjorden oder Sounds, wie sie in Neuseeland genannt werden. Sanfte Wolkenbänder ziehen über das abfallende Hochland an der Ostküste mit unermesslich grossen Weideherden sowie an der Pazifikküste mit Delfinen und Walen. Auf der Nordinsel reist er entlang kilometerlangen Sandstränden und durch dichte, subtropische Regenwälder, vorbei an markanten Vulkanbergen, aktiven Thermalquellen, üppigen Fruchtplantagen und begegnet der Maori-Kultur.

Wieder hat er viele persönliche Geschichten zurückgebracht. Er war bei einer Maori-Radio-Station, auf Austernfarmen, Kiwifrucht-Plantagen, mit der Weinkönigin Neuseelands verabredet und ist vielen weiteren gastfreundlichen Kiwis, den Bewohnern Neuseelands, begegnet. So auch den Kindern der Familie, dessen Haus, Garten und Haustiere er vor 25 Jahren gehütet hatte. Auch sie sind inzwischen erwachsen geworden, und es gab ein freudiges Wiedersehen mit den beiden in Christchurch Jahre später.

So startet dann die Reise in einem Van auch in Christchurch und führt während einem halben Jahr durch die beiden Hauptinseln Neuseelands bis an die Nordspitze ans Cape Reinga. In Auckland verabschiedet er sich dann ein weiteres, vielleicht letztes Mal von Neuseeland. Ob es nochmals eine Rückkehr geben wird?

Dies und vieles mehr präsentiert der Winterthurer Reisefotograf und Geschichtenerzähler in seiner Multivision Fotoreportage in gewohnt gekonntem Vortragsstil. Info & Tickets: www.dia.ch/neuseeland.(mgt)