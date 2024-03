Am neuen Weiher wohnen zwei Gänse

Im neu gestalteten Weiher im Stadtpark West ist nun auch der Gänsestall besiedelt. Mit dem Einzug der Gänse ist die Neugestaltung des Weihers abgeschlossen. Nachdem im vergangenen Frühling bereits die Wassertiere eingesetzt worden waren, konnte nun der Gänsestall auf der Weiher-Insel montiert werden.

Vergangene Woche wurden zwei Diepholzer Gänse in ihr neues Domizil gebracht. Die Firma Gersbach hat die Tiere anlässlich ihres 70-Jahr-Firmenjubiläums gestiftet. Hans Gloor (Verwaltungsratspräsident) und Maik Ziegler (Geschäftsführer der Firma Gersbach) ist der neue Weiher mit seinen Tieren ein persönliches Anliegen, sie werden die Patenschaft für die Gänse übernehmen. Auf der Kräuterwiese direkt am Ufer des Weihers und den umliegenden Flächen können die Gänse grasen, zusätzlich werden sie mit Gemüse und Spezialfutter gefüttert. Die Mitarbeiter des Werkhofs werden sich von nun an mit viel Engagement um das Wohlergehen der Gänse kümmern. Ein zusätzliches Füttern, etwa mit Speiseresten oder Brot, ist keinesfalls ratsam, dies würde den Tieren ernsthafte gesundheitliche Schäden zuführen. (mgt)