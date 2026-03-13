Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Am Nadelöhr

  13.03.2026 Möhlin
Engpass auf der Hauptstrasse: Eine Ampel regelt den Verkehr zwischen Pfarreizentrum und Coop. Foto: Ronny Wittenwiler
Engpass auf der Hauptstrasse: Eine Ampel regelt den Verkehr zwischen Pfarreizentrum und Coop. Foto: Ronny Wittenwiler

Knapp zwei Wochen alt ist die derzeit anspruchsvollste Baustelle in Möhlin. Noch rund zwei Monate wird die Strasse halbseitig gesperrt bleiben.

Ronny Wittenwiler

Zwischen Coop und Pfarreizentrum Schallen, mitten auf der Hauptstrasse, regelt eine Ampel den Verkehr. Grund sind ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote