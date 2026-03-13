Am Nadelöhr

Knapp zwei Wochen alt ist die derzeit anspruchsvollste Baustelle in Möhlin. Noch rund zwei Monate wird die Strasse halbseitig gesperrt bleiben.

Ronny Wittenwiler

Zwischen Coop und Pfarreizentrum Schallen, mitten auf der Hauptstrasse, regelt eine Ampel den Verkehr. Grund sind Umbauarbeiten an der Bushaltestelle gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG). Zwar sind solche Arbeiten nicht neu, an einigen Haltestellen im Dorf sind die Umbauten bereits erfolgt (etwa bei der Post), andere stehen kurz vor Abschluss (Kraftwerkstrasse). Doch ist die jüngste Baustelle bezüglich Planung und Ausführung eine ganz andere Schuhnummer.

Das bestätigt Roger Winter, Leiter der Abteilung Bau und Umwelt. Just jener Hauptstrassen-Abschnitt mit zusätzlich mehreren Einmündungsstrassen, Fusswegen und seiner Nähe zum Coop ist hoch frequentiert. Konkrete Zahlen liegen zwar keine vor, doch dürften dort an Werktagen jeweils zwischen 4000 und 5000 Autos verkehren, so Roger Winter. «Das macht die Situation mit halbseitiger Strassensperre deutlich komplexer als alle anderen Projekte im Rahmen der Haltestellen-Umbauten.» Wer also auf dieser Hauptachse mitten im Zentrum unterwegs ist, braucht je nach Ampelphase etwas Geduld – so, wie es die Abteilung Bau und Umwelt der Gemeinde Möhlin im Vorfeld angekündigt hatte. «Die Bewohnerinnen und Bewohner des entsprechenden Perimeters haben wir zudem mittels Informationsschreiben auf die Thematik hingewiesen», sagt Winter.

Grünes Licht: Ab Mitte Mai ist die Ampelanlage weg

Seit zwei Wochen sind die Bauarbeiten im Gang. Die Abteilung Bau und Umwelt der Gemeinde Möhlin zieht aus dieser Anfangsphase ein positives Fazit. Auch die beiden provisorischen Bushaltestellen, ausserhalb des Baustellenbereichs, seien von der Bevölkerung gut angenommen worden. «Aus unserer Sicht funktioniert es gut, auch wenn Einschränkungen durch das Rotlicht nun mal unumgänglich sind», sagt Roger Winter. Nebst der Sanierung der beiden Bushaltestellen ist jeweils auch der Ersatz der Wasserleitung in jenem Bereich vorgesehen. Nach Fertigstellung der ersten Etappe folgt in einer zweiten die Sanierung der Haltestelle auf der anderen Strassenseite (beim Coop), erneut mit halbseitiger Strassensperre und Ampelverkehr.

Noch bis Mitte Mai dürften die gesamten Arbeiten dauern – dann ist das Nadelöhr mitten auf der Möhliner Hauptstrasse wieder Geschichte.