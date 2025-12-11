Am Montag: Weihnachtskonzert Musikschule

Die Musikschule Möhlin lädt am Montag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr, zum Jahresabschluss in die reformierte Kirche. Es musizieren Musikschülerinnen und Musikschüler aus verschiedenen Klassen der Musikschule Möhlin. «Feiern Sie mit uns eine besinnliche Stunde mit Musik ...

Die Musikschule Möhlin lädt am Montag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr, zum Jahresabschluss in die reformierte Kirche. Es musizieren Musikschülerinnen und Musikschüler aus verschiedenen Klassen der Musikschule Möhlin. «Feiern Sie mit uns eine besinnliche Stunde mit Musik und Text im feierlichen Rahmen», halten die Verantwortlichen fest. Die Musikschüler präsentieren, was sie im laufenden Semester erarbeitet haben. «Gemeinsam wollen wir Sie mit einem festlichen Programm auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Es erwarten Sie musikalische Beiträge der Kinderchöre, der Blockflötenklasse aus der Klavier-, Harfen- und Geigenklasse und mehr. Alle Eltern, Grosseltern, Freunde und weitere Interessierte sind herzlich eingeladen.» (mgt)