Am Mittag statt am Abend

Frick feiert den 1. August früher

Seit längerem schon wird in Frick nach Wegen gesucht, die Bundesfeier attraktiver zu gestalten. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr mit dem betreuten Spieleparcours für Kinder kommt es in diesem Jahr zu einer weiteren Premiere: Feiern ab 11.30 Uhr.

Simone Rufli

Wer dieser Tage das Programm der Fricker Bundesfeier studiert, dem fallen zwei Sachen auf: der Zeitpunkt der Feierlichkeiten (ab 11.30 Uhr) und das Fehlen der Rangverkündigung des traditionellen Bundesfeierschiessens. «Der Zeitpunkt war schon im vergangenen Jahr ein Thema», erinnert sich Isabelle Hirsbrunner, Gemeindeschreiberin II der Gemeinde Frick. Wobei vor einem Jahr noch die Option im Raum stand, die Feier vom 1. August auf den 31. Juli vorzuverlegen, so wie das auch andere Gemeinden schon gemacht haben. «Nach Rücksprache mit den Vereinen wurde diese Idee aber wieder verworfen.» Eine wesentliche Änderung gibt es trotzdem. Isabelle Hirsbrunner: «Die Vereine wünschten, vom Abend wegzukommen und stattdessen am Mittag mit der Feier zu beginnen.» Ein Wunsch, dem die Gemeinde gerne nachgekommen sei. «Wir sind den Vereinen dankbar für ihr grosses Engagement bei der Organisation der 1. August-Feier.»

Auf Unterstützung angewiesen

Die Vereine – das ist im Fall der Fricker Bundesfeier seit Jahren ein überschaubares Grüpplein von Getreuen, ohne die es in Frick wohl keine 1. August-Feier mehr geben würde. Allen voran der Männerchor, der die Festwirtschaft betreibt und in diesem Jahr zusätzlich wieder singend in Erscheinung tritt. Dann die Musikgesellschaft, das Bernerchörli und der Jodlerklub. Sie alle sind darauf angewiesen, dass möglichst viele Mitglieder aktiv mitwirken und – genauso wichtig – zusätzliche Helferinnen und Helfer aus ihrem Umfeld zur Verfügung stehen. Was mitten in den Sommerferien schon eine Herausforderung ist, wurde in den letzten Jahren immer noch schwieriger, wenn die Leute am anderen Tag arbeiten mussten und die Feier samt Aufräumarbeiten sich weit in die Nacht hineinzog.

Attraktiver für Familien

Es gebe noch einen weiteren Grund, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, betont Toni Hochreuter vom Männerchor. «Wir müssen einen Weg finden, wieder mehr Familien mit Kindern anzusprechen.» Der betreute Spieleparcours im vergangenen Jahr sei ein erster Schritt in diese Richtung gewesen. «Das Angebot kam so gut an, dass wir zusätzliche Tische und Bänke aufstellen mussten. Mit der Feier zur Mittagszeit hoffen wir, dass wir in diesem Jahr noch mehr Familien begrüssen dürfen.»

Dass es keinen Lampionumzug und auch kein Feuerwerk mehr gebe, sei verkraftbar, meint Hochreuter. «Aufs Feuerwerk haben wir schon i m letz ten Ja h r verz ichtet und wer am Abend im Rahmen der privaten Feier noch ein Feuerwerk zünden möchte, der kann das ja immer noch machen.» Der Lampionumzug habe seinen Zenit längst überschritten. «Es nahmen jedes Jahr weniger Kinder teil.»

Daumendrücken für Chiara Leone

Verzichtet wird in diesem Jahr auch aufs Bundesfeierschiessen. Und das aus gutem Grund, wie die Sportschützen auf Anfrage erklären: Am 1. August finden auf der Olympia-Schiessanlage in Châteauroux (Fr) die Qualifikationswettkämpfe statt. Mit dabei die Fricker Profi-Schützin Chiara Leone, im Mai Goldmedaillen-Gewinnerin im Dreistellungswettkampf an der Europameisterschaft in Osijek. Mit dem EM-Titel in Kroatien hat sie den Schweizer Gewehr-Frauen einen weiteren Quotenplatz für Paris verschafft. Im Juni dann erhielt die Frickerin von der Selektionskommission von Swiss Olympic das Olympia-Ticket. Schafft sie es am 1. August in der Qualifikation unter die besten acht, kann Chiara Leone am 2. August den olympischen Final bestreiten.

Ein sportliches Programm hat auch Martina Bircher zu bewältigen. Bevor die SVP-Politikerin am 1. August um 14 Uhr das Wort an die Fricker Festgemeinde richtet, tritt sie im Naturpark Thal und in der Gemeinde Aarburg auf, noch vorher, am 31. Juli, in Reitnau. Martina Bircher greift nicht nach Olympischem Gold, dafür im Oktober nach einem Sitz im Aargauer Regierungsrat.